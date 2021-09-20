В Пскове частично закрыли проезд на перекрёстке улицы и площади Ленина
В связи с проведением археологических раскопок с 12:00 20 сентября до 24:00 20 октября будет частично перекрыт проезд на перекрёстке улицы Ленина и площади Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. «При движении просим обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта и выполнять требования дорожных знаков», - добавили в администрации.
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