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Происшествия

10 месяцев тюрьмы получила великолучанка за управление автомобилем в нетрезвом виде

Женщину уличили в пьяном вождении дважды. Фото За рулём

В городе Великие Луки осудили 33-летнюю жительницу города, дважды пойманную в нетрезвом состоянии во время вождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области.

11 июня женщина в сильном алкогольном опьянении сидела за рулем автомобиля, тем самым нарушая ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), вследствие чего была остановлена сотрудниками ДТП, но отказалась проходить медицинское освидетельствование. Затем это происшествие повторилось 27 июня 2021 года.

Подсудимая признала свою вину полностью и с учетом мнения государственного обвинителя приговором судьи городского суда Великих Лук женщину признали виновной в совершении двух преступлений. Назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы и лишили водительских прав.

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