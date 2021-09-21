В Пыталовском районе коммерческую организацию обвинили в срыве показателей по нацпроекту

08:52, 21 сентября 2021, ПАИ

В Пыталовском районе в отношении руководителя коммерческой организации возбуждено дело об административном правонарушении за несвоевременное исполнение муниципального контракта, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

По результатам электронного аукциона 9 марта администрация Пыталовского района заключила с коммерческой организацией муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории районного Дома культуры. Благоустройство должно было завершиться к 15 июня. Однако на момент проверки в августе условия контракта в полном объеме исполнены не были, что, помимо прочего, «повлекло недостижение поставленных национальным проектом «Жилье и городская среда» целей».

В отношении директора подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32.7 КоАП РФ.