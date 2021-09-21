В Пыталовском районе коммерческую организацию обвинили в срыве показателей по нацпроекту
В Пыталовском районе в отношении руководителя коммерческой организации возбуждено дело об административном правонарушении за несвоевременное исполнение муниципального контракта, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.
По результатам электронного аукциона 9 марта администрация Пыталовского района заключила с коммерческой организацией муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории районного Дома культуры. Благоустройство должно было завершиться к 15 июня. Однако на момент проверки в августе условия контракта в полном объеме исполнены не были, что, помимо прочего, «повлекло недостижение поставленных национальным проектом «Жилье и городская среда» целей».
В отношении директора подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32.7 КоАП РФ.
Как относитесь к служебным романам?
Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные: что можно и что нельзя делать в праздник
Об утопиях и антиутопиях, луковой шелухе и блестящей спортивной победе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»