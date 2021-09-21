Стали известны подробности смертельного ДТП в Псковском районе
Стали известны подробности смертельного ДТП на 4-м км дороги Корытово - Пристань в Псковском районе.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, 21 сентября в 3:04 20-летний водитель «Мерседеса Е200» на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги в правую сторону по ходу движения и врезался в опору уличного освещения. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира. 20-летний пассажир скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.
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