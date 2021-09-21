Четырёх китайцев оштрафовал псковский суд за работу без разрешения

12:29, 21 сентября 2021, ПАИ

Псковский районный суд рассмотрел 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 18.10 КоАП РФ, в отношении граждан Китая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В ходе внеплановой выездной проверки юридического лица сотрудники полиции выявили иностранцев, которые осуществляли трудовую деятельность без разрешения на работу. За это четырем гражданам Китая суд назначил штраф в размере 2000 рублей без административного выдворения за пределы Российской Федерации. В отношении пятого подсудимого производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановления суда в законную силу не вступили.