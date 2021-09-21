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Политика

Александр Козловский победил на выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу

21 сентября на заседании избирательной комиссии Псковской области подвели окончательные итоги выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По псковскому одномандатному избирательному округу №148 победу одержал Александр Козловский, за которого проголосовали 88 402 избирателя. Соответствующий протокол подписан избирательной комиссией Псковской области.

Олег Брачак набрал 27 430 голосов, Артур Гайдук - 20 534, Михаил Иванов - 10 684, Михаил Лебедик — 3220, Андрей Маковский - 11 599, Антон Минаков - 11 618, Дмитрий Михайлов - 27 880, Игорь Романов — 3699.

По итогу заседания решено признать выборы в Госдуму состоявшимися и результатами действительными.

Подписанные протоколы будут предоставлены в Центризбирком, который подведет окончательные результаты.

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