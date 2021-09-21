Съёмочная группа телевидения Швейцарии побывала в псковском Доме белого аиста

16:01, 21 сентября 2021, ПАИ

Съёмочная группа телевидения Швейцарии побывала в волонтёрском центре помощи аистам «Дом белого аиста» в Гдовском районе Псковской области.

«Скоро об аистином центре в Псковской области узнают в прекрасной Швейцарии. Съёмочная группа швейцарского телевидения побывала у нас в гостях в это воскресенье (19 сентября)», - написала в группе центра его руководитель, орнитолог Марина Сиденко.

В комментариях к своей записи Марина Сиденко уточнила, что журналисты «далеки от биологии и охраны природы». «Кажется, их интересовали инициативные люди в России, как страна развивается снизу, жизнь простых людей, не наделённых властью», - пояснила руководитель центра.