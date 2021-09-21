Съёмочная группа телевидения Швейцарии побывала в псковском Доме белого аиста
Съёмочная группа телевидения Швейцарии побывала в волонтёрском центре помощи аистам «Дом белого аиста» в Гдовском районе Псковской области.
«Скоро об аистином центре в Псковской области узнают в прекрасной Швейцарии. Съёмочная группа швейцарского телевидения побывала у нас в гостях в это воскресенье (19 сентября)», - написала в группе центра его руководитель, орнитолог Марина Сиденко.
В комментариях к своей записи Марина Сиденко уточнила, что журналисты «далеки от биологии и охраны природы». «Кажется, их интересовали инициативные люди в России, как страна развивается снизу, жизнь простых людей, не наделённых властью», - пояснила руководитель центра.
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