Певица Наташа Королёва стала донором яйцеклетки для американского друга-гея
Певица Наташа Королёва призналась в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» в продаже собственных яйцеклеток другу-гею из США для последующего оплодотворния. По словам певицы, теперь в Америке у неё есть внебрачная дочь, которой уже два года. Как утверждает издание «Газета», Королева сообщила, что в качестве благодарности за донорство приятель подарил ей 50 биткоинов – сейчас они стоят 175 млн рублей.
Её слова стали шоком для мамы Людмилы Порывай и мужа Сергей Глушко. Наташа сказала, что решила помочь другу, который перебрался из Украины в Америку, но не мог завести детей по причине своей нестандартной ориентации.
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