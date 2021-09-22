Певица Наташа Королёва стала донором яйцеклетки для американского друга-гея

22:22, 21 сентября 2021, ПАИ

Певица Наташа Королёва призналась в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» в продаже собственных яйцеклеток другу-гею из США для последующего оплодотворния. По словам певицы, теперь в Америке у неё есть внебрачная дочь, которой уже два года. Как утверждает издание «Газета», Королева сообщила, что в качестве благодарности за донорство приятель подарил ей 50 биткоинов – сейчас они стоят 175 млн рублей.

Её слова стали шоком для мамы Людмилы Порывай и мужа Сергей Глушко. Наташа сказала, что решила помочь другу, который перебрался из Украины в Америку, но не мог завести детей по причине своей нестандартной ориентации.