В Китае выявили новый очаг распространения COVID-19

09:17, 22 сентября 2021, ПАИ

Госкомитет здравоохранения КНР выявил три новых случая заражения коронавирусом внутреннего происхождения. Как сообщает «Интерфакс», они зафиксированы в городе Харбине - административном центре северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян.

В связи с возможностью распространения инфекции городские власти на 7 дней закрыли детские сады и средние школы, кинотеатры, спортивные залы. Началась кампания по массовому тестированию населения. Жителям советуют не перемещаться на общественном транспорте, по возможности оставаться дома. Ряд районов Харбина объявили зоной «среднего риска заражения».

Перед этим очагом распространения внутренней коронавирусной инфекции стала юго-восточная провинция Фуцзянь. Там с 10 сентября зафиксировали 418 случаев заражения, не связанных с «завезенными» из-за рубежа.

Отмечается, что провинция Хэйлунцзян находится на границе с Россией и поддерживает тесные связи с ближайшими районами РФ.

С начала пандемии COVID-19 в Китае зарегистрирован 95 тыс. 851 случай заражения коронавирусом, 4 тыс. 636 случаев летального исхода от связанных с ним заболеваний.