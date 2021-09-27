Всемирный день туризма отмечается 27 сентября

07:00, 27 сентября 2021, ПАИ

Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября. Как сообщает calend.ru, праздник учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в 1979 году в испанском городе Торремолино. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят устав данного объединения.

День призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению. Первое в мире туристическое агентство было открыто в 1841 году Томасом Куком. В начале XXI века сектор туризма демонстрировал устойчивость и даже рост, но результате пандемии коронавируса сфера стала одним из наиболее пострадавших секторов экономики многих стран. Постепенно туризм возобновляется.

Традиционно в этот день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали, посвященные туризму и туристическому бизнесу. Каждый год ЮНВТО приглашает людей всех возрастов и профессий проводить и участвовать в празднованиях у себя в стране или в месте проведения отпуска.

К Дню туризма в Псковской области запланированы бесплатные экскурсии, проведение беспроигрышной лотереи и другие мероприятия.