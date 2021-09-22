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Бесплатные экскурсии устроят в Псковской области к Дню туризма

К Дню туризма в Псковской области запланированы бесплатные экскурсии по всему региону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Туристском информационном центре области.

На следующей неделе музеи организуют бесплатные экскурсии для гостей и жителей региона в Великолукском районе и Великих Луках, Острове, Дедовичах. Планируется, что география участников расширится.

Также в честь праздника состоится беспроигрышная лотерея «Я пришел в ТИЦ Псковской области». Партнеры акции – туроператоры, отели, музеи, сфера культуры Псковской области. Любой желающий сможет 27 сентября прийти в офис ТИЦ по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 14, получить полезную информацию и бесплатные путеводители, а также поучаствовать в беспроигрышной лотерее.

Кроме того, запланированы образовательные экскурсии для учащихся начальных классов. Школьники узнают, как связаны Псковская область и Александр Пушкин, что такое ТИЦ, какими ремеслами славились псковичи, какие храмы вошли в список ЮНЕСКО, кто такая княгиня Ольга.

27 сентября во всем мире будет отмечаться День туризма. История Всемирного дня туризма берет свое начало в 1925 году в Гааге. Именно в это время был создан Международный конгресс официальных туристских организаций, позднее переименованный во Всемирную туристскую организацию. День туризма был учрежден в 1979 году.

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