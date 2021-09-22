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Культура

Спектакль с тифлокомментариями «Разноцветная книга» состоится в Пскове

27 и 28 сентября для слабовидящих и слепых детей, детей с задержкой психического развития театр «ТриЧетыре» из Санкт-Петербурга покажет спектакль «Разноцветная книга» по одноименному произведению С. Я. Маршака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения. 

Спектакли пройдут в 13:30 и 15:00 в специальной коррекционной общеобразовательной школе № 7 Пскова.

Показы состоятся в рамках проекта «Ощути невидимое. Сказки для всех», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Каждому зрителю будет выдана рельефно-графическая программка, чтобы ребенок смог ознакомиться с ней на ощупь. В течение всего спектакля дети будут вовлечены в процесс и станут полноправными участниками представления: тифлокомментарии и тактильный реквизит помогут им «посмотреть» спектакль.

Псковская областная библиотека для незрячих и слабовидящих получит в подарок от театра «ТриЧетыре» тактильную книгу. 

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