Роспотребнадзор усилил контроль за температурным режимом на соцобъектах
В связи с наступлением холодного периода года Управление Роспотребнадзора по Псковской области усилило контроль за параметрами температурного режима на социальных объектах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Требования к соблюдению температурного режима определены СП 2.1.3678-20, в соответствии с которым в социальных учреждениях температура воздуха должна составлять от 20 до 24 градусов.
В Роспотребнадзоре отметили, что ответственность за проведение производственного контроля и выполнение профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе в части соблюдения температурного режима, лежит на руководителях организаций. При нарушениях требований жители региона могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по Псковской области.
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