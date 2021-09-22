Роспотребнадзор усилил контроль за температурным режимом на соцобъектах

15:12, 22 сентября 2021, ПАИ

В связи с наступлением холодного периода года Управление Роспотребнадзора по Псковской области усилило контроль за параметрами температурного режима на социальных объектах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к соблюдению температурного режима определены СП 2.1.3678-20, в соответствии с которым в социальных учреждениях температура воздуха должна составлять от 20 до 24 градусов.

В Роспотребнадзоре отметили, что ответственность за проведение производственного контроля и выполнение профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе в части соблюдения температурного режима, лежит на руководителях организаций. При нарушениях требований жители региона могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по Псковской области.