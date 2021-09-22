Мужчина без водительских прав учинил ДТП в Усвятском районе

15:17, 22 сентября 2021, ПАИ

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Мужчина без водительских прав учинил ДТП в Усвятском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Новая жизнь».

Авария произошла 22 сентября на автодороге в деревне Антропово.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадавших нет.

По словам очевидцев, мужчина за рулем «семерки» не имел права управления транспортным средством.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.