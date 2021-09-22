Мужчина без водительских прав учинил ДТП в Усвятском районе
Мужчина без водительских прав учинил ДТП в Усвятском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Новая жизнь».
Авария произошла 22 сентября на автодороге в деревне Антропово.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадавших нет.
По словам очевидцев, мужчина за рулем «семерки» не имел права управления транспортным средством.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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