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Происшествия

Мужчина без водительских прав учинил ДТП в Усвятском районе

Фото: Газета «Новая жизнь»

Мужчина без водительских прав учинил ДТП в Усвятском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Новая жизнь».

Авария произошла 22 сентября на автодороге в деревне Антропово. 

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадавших нет.

По словам очевидцев, мужчина за рулем «семерки» не имел права управления транспортным средством.

 На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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