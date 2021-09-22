До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 23 сентября

15:52, 22 сентября 2021, ПАИ

23 сентября в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный и юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области: ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.