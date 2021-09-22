Видео: 100 тысяч раритетных предметов собрал псковский эксперт по старине

18:40, 22 сентября 2021, ПАИ

Псковский антиквар Александр Олейник владеет большой коллекцией старинных предметов. Много лет он собирает всё – в его магазине есть столетние часы и фуражки, книги 19 века, винтажная мебель, посуда, фотоаппараты, всего в коллекции около 100 тысяч наименований. В интервью ПАИ эксперт рассказал, каково на вкус 70-летнее вино, что можно найти на пунктах сбора макулатуры и металлолома, сколько сейчас стоит граммофон и кто собирает окурки.