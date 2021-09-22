7-летняя девочка попала под колеса иномарки в Пскове
7-летняя девочка попала под колеса водителя-новичка в Пскове, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло 22 сентября на улице Шестака, 23. По предварительной информации, водитель автомобиля Хёндай Акцент наехал на 7-летнюю девочку. По словам очевидцев, водитель только приобрел автомобиль и решил его опробовать.
В результате наезда, предположительно, ребенка доставили с различными травмами в детскую областную больницу.
На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи, сотрудники аварийно-спасательной службы и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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