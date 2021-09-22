7-летняя девочка попала под колеса иномарки в Пскове

17:43, 22 сентября 2021, ПАИ

7-летняя девочка попала под колеса водителя-новичка в Пскове, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП произошло 22 сентября на улице Шестака, 23. По предварительной информации, водитель автомобиля Хёндай Акцент наехал на 7-летнюю девочку. По словам очевидцев, водитель только приобрел автомобиль и решил его опробовать.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В результате наезда, предположительно, ребенка доставили с различными травмами в детскую областную больницу.

На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи, сотрудники аварийно-спасательной службы и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.