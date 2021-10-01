Филиал Института деловой карьеры в Псковской области продолжает набор по направлению «Юриспруденция»

10:40, 29 сентября 2021, ПАИ

Филиал Института деловой карьеры в Псковской области приглашает абитуриентов получить высшее юридическое образование по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения с возможностью выбора уголовно-правового или гражданско-правового профиля.

Выпускникам выдается диплом бакалавра государственного образца.

Для поступления на очно-заочную форму обучения требуется наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании или диплома о среднем профессиональном образовании либо начальном профессиональном образовании с получением среднего (полного) общего образования.

Абитуриентам, имеющим школьный аттестат, необходимо предоставить результаты ЕГЭ по обществознанию, русскому языку, истории.

Срок обучения по очно-заочной (вечерней) форме обучения – 4 года 10 месяцев.

Стоимость обучения составляет 45 000 рублей за год (22 500 рублей за семестр).

Документы на очно-заочную форму обучения принимаются до 29 октября.

Для поступления на заочную форму со сроком обучения 3 года 6 месяцев требуется наличие диплома о среднем юридическом образовании.

Стоимость обучения составляет 67 500 рублей за год (33 750 рублей за семестр).

Для поступления на заочную форму со сроком обучения 2 года 10 месяцев требуется наличие диплома о высшем образовании.

Стоимость обучения составляет 72 000 рублей за год (36 000 рублей за семестр).

Документы на заочную форму обучения принимаются до 30 ноября.

Адрес филиала : г. Псков, ул. Новгородская, д. 9.

Приемная комиссия : кабинет 23

Время работы приемной комиссии с 10:00 до 17:00 в будние дни.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 8(8112)62-32-76, 8-921-218-40-75, 8-921-114-58-00.

Указанные цены действительны до 31.12.2021 г.

Историческая справка.

В 1998 году Совет ветеранов Органов внутренних дел и внутренних войск создал вуз, который назывался Академия права и управления.

С тех пор система образования, как любой живой организм, пережила многочисленные изменения. Подчиняясь требованиям времени, вуз был переименован в Московский институт государственного управления и права (МИГУП), а в последующем, с целью повышения качества образования и внедрения новых форм обучения, объединен с московским вузом – Институтом деловой карьеры (ИДК). Таким образом, Псковский филиал ИДК стал достойным правопреемником филиала МИГУП.

За более чем 20 лет осуществления своей деятельности институт (менялось только название) подготовил более 10 тысяч выпускников по направлению ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

Материально-техническая база активно развивается с 1998 года, и сегодня это: комфортабельные учебные аудитории, компьютерные классы, современная библиотека, спортивный и тренажерный залы.