Эксперты спрогнозировали реакцию «Магнита» и «Пятерочки» на предупреждение ФАС

14:52, 23 сентября 2021, ПАИ

Торговые сети «Магнит» и «Пятёрочка», возможно, обратятся в суд для обжалования предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о завышении цен на продукты в магазинах в Подмосковье. Реакцию спрогнозировал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, руководитель дирекции форумов Retailweek Андрей Карпов 23 сентября во время беседы с «Известиями».

Карпов прокомментировал, что торговая организация вполне может обжаловать требования в суде, так как сама вправе решать установление таких цен, которые она считает возможными.

О выдаче предупреждения торговым сетям стало известно днем ранее. ФАС отметила, что АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») заняли доминирующее положение в нескольких городских округах, установив более высокие цены на продукты питания.

Например, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины превысила более чем на 10% установленную в городских округах цену.