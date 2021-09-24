Дожди и до +10 градусов ожидается в Пскове 24 сентября
24 сентября в Пскове ожидаются небольшие дожди. Температура днем составит от +8 до +10 градусов, ночью — от +5 до +7, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
В Великих Луках днем также пройдет дождь, ночью будет без существенных осадков. Дневная температура не превысит +8...+10 градусов, ночью упадет до +5...+7.
В целом по области ожидается облачная погода. Днем прогнозируют небольшие дожди, местами умеренные. Ночью осадки пройдут в отдельных районах. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений. Температура днем составит от +6 до +11 градусов, ночью — от +3 до +8.
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