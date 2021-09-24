Псковский СОБР Росгвардии завершил полевой выход

09:22, 24 сентября 2021, ПАИ

В ходе полевого выхода, проходившего на территории Псковского района, сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Псковской области отрабатывали коллективные и одиночные действия в различных ситуациях, а также совершенствовали свои профессиональные навыки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Со спецназовцами провели практические занятия по специальной, огневой, физической, высотной, инженерной, топографической и медицинской подготовке.

Сотрудники отряда провели разведывательно-поисковые мероприятия и отработали задачи по задержанию вооруженных преступников в лесистой местности.

«Бойцы успешно справились с поставленными задачами и продемонстрировали высокие показатели. Анализ результатов позволяет сделать вывод о качественной подготовке и готовности отряда к выполнению задач в различных условиях оперативной обстановки», - подвел итоги полевого выхода начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.