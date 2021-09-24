Кладовая сокровищ: кивер актера Игоря Костолевского и меч князя Всеволода-Гавриила

11:43, 24 сентября 2021, ПАИ

Псковское агентство информации вместе с Псковским музеем-заповедником продолжает проект «Кладовая сокровищ». Фондохранилище музея-заповедника хранит в себе несметные богатства. Мы покажем вам то, что хранится на музейных полках: что нельзя потрогать руками. Полюбуемся императорским фарфором и керамикой, древнерусскими иконами и живописью, драгоценными и недрагоценными металлами, оружием, нумизматикой. Вместе мы заглянем в древлехранилище и увидим рукописные книги. Сегодня внимательно рассмотрим то, что держали в руках и носили на головах наши воинственные предки.

В музейных фондах насчитывается около тысячи единиц оружия. Их происхождение можно классифицировать как археологические находки, дары псковичей, трофеи, поступления из других музеев и подарки реконструкторов. Мы расскажем о жемчужинах коллекции.

Невероятно, но привет из каменного века! Самый настоящий топор II тысячелетия до н. э. из черного гранита, шлифованный, да еще с просверленным отверстием. С таким древние люди с врагом или зверем бились, а может, и по дому что-нибудь починяли. Найден топор во время раскопок в Себежском районе (Псковской области).

Боевая гирька, кистень с шипами, XII-XIII век. Вроде и маленькая, а удаленькая - противник, оглушенный, наземь падал. Булавы в Западной Европе называли «Утренняя звезда». Как говорится, звезданешь так звезданешь… Найдена во время раскопок в Псковском кремле в 1949 году.

Скифский меч - и тоже до н. э., VII-VI века. Воинственный народ - скифы - кололись-рубились все: мужчины, женщины, дети. По легенде, найден в реке Великой, но документов, подтверждающих факт, не сохранилось. Поэтому, возможно, что раритет из довоенной коллекции.

«Honorem meum nemini dabo», что в переводе «Чести моей никому не отдам», гласит надпись на мече, приписываемом внуку Владимира Мономаха, первому псковскому князю Всеволоду-Гавриилу, княжившему в Пскове в 1137-1138 годах. Вес 6 кг, длина 1 м 36 см — сильны были наши предки!

Пальник. Все просто: от запалить пушку, то есть воспламенить заряд в орудии. На одной из сторон - герб Гданьска, крупнейшего города Речи Посполитой.

Алебарда парадная, этакий топорик с копьем. С обеих сторон изображен орел, над головой которого - корона. В когтях он держит скипетр и державу, на груди вензель «FR» - и это точно прусский след, ведь надпись «SUUMCUIQUE» в переводе с латыни «каждому свое» - девиз Фридриха I. Уже точно известно, что принадлежала алебарда швейцарскому гвардейцу при дворе Фридриха I, в начале XVIII века.

Пехотное кавказское ружье из дамасской стали с золотой насечкой, ложем из дерева ореха, легкое в использовании.

Особенности менталитета кавказцев - джигит мог ходить в лохмотьях, питаясь хлебом и водой, но оружие должно сверкать золотом и серебром. Да потому что это шанс добыть и славу, и богатство! Начало XIX века.

Пистолет точно мог принадлежать участнику Отечественной войны с Наполеоном, потому как выпущен на Тульском оружейном заводе в 1809 году.

Русская офицерская шпага видела бои с Наполеоном на территории немецких государств в начале XIX века, была свидетелем вторжения французской армии в Россию в июне 1812 года.

Офицерский кирасирский палаш с позолоченными ножнами стоит вашего внимания, потому как найден в подвале в деревянном сундуке в доме купца Поташева во второй половине XX века по современному адресу: Октябрьский проспект, д. 22.

С американским винчестером наш земляк, великий путешественник Глеб Травин в начале 30-х годов XX века проехал вдоль всех границ Советского Союза, а это 85 тыс. км, более двух экваторов!

Красота, правда? Хоть и дело рук конструкторов. Именно в этом кивере снимался в киноленте «Звезда пленительного счастья» Игорь Костолевский. Кстати, мундир тоже хранится в фондах музея, в фонде «Ткани».

Каска кирасира с гребнем из конского волоса. Это с виду он мягкий, на ощупь - жесткий и колючий. Различие в чинах определялось цветом гребня - черный носили рядовые, красный - трубачи. Начало XIX века, время царствования Александра I.

Шапка-гренадерка голштинских войск, середина XVII века, царствование времен Петра III.

Псковское агентство информации благодарит старшего научного сотрудника сектора хранения вещественных памятников Псково-Изборского музея-заповедника Светлану Дерягину за предоставленную информацию и помощь в подготовке материала.

Экскурсии в кладовую сокровищ Псково-Изборского объединенного музея-заповедника на нашей ленте будут выходить два раза в месяц по пятницам. Следующий материал выйдет 8 октября. Мы заглянем на стеллажи с керамикой. Не пропустите!

Все экскурсии по кладовым Псково-Изборского музея-заповедника смотрите здесь.