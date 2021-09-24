Гдович отправится в колонию за семь ударов ножом собутыльнику
Гдович отправится в колонию строгого режима за семь ударов ножом собутыльнику. Об этом сообщает Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области».
20 сентября Гдовский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
В ночь на 11 апреля подсудимый поссорился со своим знакомым. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взял со стола нож и нанёс потерпевшему не менее семи ударов ножом по разным частям тела. От полученных ранений потерпевший скончался из-за массивной кровопотери.
Подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал полностью.
Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии строгого режима.
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