Псковские теплосети восстановили 5 тысяч квадратных метров разрушенного в результате ремонтных работ на сетях асфальта

13:34, 24 сентября 2021, ПАИ

Этим летом в Пскове было восстановлено 5 тысяч квадратных метров разрушенного асфальта в результате ремонтных работ на сетях. Кроме того, было восстановлено 300 метров поребрика и бордюрного камня. Об этом заявил директор предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 24 сентября.

По словам Игоря Максимова, предприятие пытается координировать работу с подрядными организациями, но у каждой из них свои планы, задачи и отчеты. Он привел в пример капитальный ремонт дороги на улицах Яна Фабрициуса и Леона Поземского, где полностью меняли инженерную инфраструктуру. «В таком цивилизованном русле будем действовать и дальше относит крупных проектов», - сказал Максимов. При этом, по его словам, аварийные ситуации никто не отменял.

Спикер добавил, что весь урон дорожному хозяйству и благоустройству города, который они наносят в результате аварийно-восстановительных работ, восстанавливается силами предприятия.