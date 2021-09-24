В Петербурге перекрыли полосу КАД ради спасения собаки со сломанной лапой

15:09, 24 сентября 2021, ПАИ

В Санкт-Петербурге волонтёры, кинологи и дорожники спали собаку, которая три дня провела на разделительной полосе КАД. Об этом сообщает Ленинградское областное информационное агентство.

Животное не могло выбраться самостоятельно из-за сломанной лапы. Несколько дней пёс сидел посреди скоростной магистрали без еды и воды, пока на помощь не пришли волонтеры СК «Легион». Информация о собаке с поврежденной лапой, которая сидит за барьерным ограждением посреди кольцевой автомобильной дороги на севере города, поступила 23 сентября. Активисты сразу выехали на место, с трудом добрались до собаки.

«Собака к себе не подпускала, но ее надо было спасать. Мы позвонили по номеру 112 и попросили перекрыть одну полосу на участке дороги, где находится животное, но нам отказали. Тогда мы вспомнили о существовании дорожных служб. Позвонили им, объяснили ситуацию и попросили оказать помощь. К счастью, они откликнулись», – рассказал волонтер СК «Легион» Александр Цинкевич.

После звонка в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на место приехали сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации АО ПО «РосДорСтрой». Для обеспечения безопасности всех участников спецоперации дорожники при помощи машины перекрытия и стробоскопов ограничили движение по одной из полос КАД и помогли волонтерам вместе с собакой выбраться из разделительной полосы.

Однако животное было сильно напугано, постоянно пыталось укусить спасателей. Поэтому было решено вызвать кинологов. Они усыпили собаку, погрузили в автомобиль и доставили в ветеринарную клинику. Сейчас животному оказывают необходимую профессиональную помощь.

«Собака находится в состоянии средней тяжести. У нее сломана правая лапа и сильное обезвоживание, так как она пробыла на дороге три дня. Сейчас она в клинике, ее стабилизируют и готовят к операции», – уточнил Александр Цинкевич.