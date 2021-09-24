Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Петербурге перекрыли полосу КАД ради спасения собаки со сломанной лапой

В Санкт-Петербурге волонтёры, кинологи и дорожники спали собаку, которая три дня провела на разделительной полосе КАД. Об этом сообщает Ленинградское областное информационное агентство.

Животное не могло выбраться самостоятельно из-за сломанной лапы. Несколько дней пёс сидел посреди скоростной магистрали без еды и воды, пока на помощь не пришли волонтеры СК «Легион». Информация о собаке с поврежденной лапой, которая сидит за барьерным ограждением посреди кольцевой автомобильной дороги на севере города, поступила 23 сентября. Активисты сразу выехали на место, с трудом добрались до собаки.

«Собака к себе не подпускала, но ее надо было спасать. Мы позвонили по номеру 112 и попросили перекрыть одну полосу на участке дороги, где находится животное, но нам отказали. Тогда мы вспомнили о существовании дорожных служб. Позвонили им, объяснили ситуацию и попросили оказать помощь. К счастью, они откликнулись», – рассказал волонтер СК «Легион» Александр Цинкевич.

После звонка в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на место приехали сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации АО ПО «РосДорСтрой». Для обеспечения безопасности всех участников спецоперации дорожники при помощи машины перекрытия и стробоскопов ограничили движение по одной из полос КАД и помогли волонтерам вместе с собакой выбраться из разделительной полосы.

Однако животное было сильно напугано, постоянно пыталось укусить спасателей. Поэтому было решено вызвать кинологов. Они усыпили собаку, погрузили в автомобиль и доставили в ветеринарную клинику. Сейчас животному оказывают необходимую профессиональную помощь.

«Собака находится в состоянии средней тяжести. У нее сломана правая лапа и сильное обезвоживание, так как она пробыла на дороге три дня. Сейчас она в клинике, ее стабилизируют и готовят к операции», – уточнил Александр Цинкевич.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

24 сентября 2021

Фоторепортаж: Псков в отражениях
24 сентября 2021

«Автоподстава» из-за конфликта по бизнесу произошла в Пскове

24 сентября 2021

Видео: Топ-3 альтернативных достопримечательностей региона – парк Городской вал в Опочке
24 сентября 2021

Около 300 млрд рублей направят на реконструкцию и строительство мостов и путепроводов в регионах России

24 сентября 2021

57-летнюю жительницу Бежаницкого района признали виновной за мошенничество
24 сентября 2021

Псковские подростки посидели в кресле прокурора области
24 сентября 2021

Послевыборный выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир в 18:00
24 сентября 2021

В полиции прокомментировали акт хулиганства в Финском парке Пскова


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...