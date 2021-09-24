В полиции прокомментировали акт хулиганства в Финском парке Пскова

15:27, 24 сентября 2021, ПАИ

Сегодня в сеть попали фотографии с учиненным хулиганством в Финском парке города Пскова, которые выявили сотрудники УМВД по Псковской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Неизвестные лица устроили погром в парке, перевернув скамейки, сломав мусорки, не обделив вниманием детские качели, находящиеся на территории парка.

В полиции сообщили, что участники погрома могут получить административное наказание по статьям хулиганства или повреждения муниципального имущества.

Была инициирована проверка, в ходе которой составили акт об осмотре места проишествия, зафиксированы все повреждения, и на основании этого акта будет проведена проверка на установление причастного лица или группы лиц с последующим привлечением к ответственности.

На данный момент в УМВД по Псковской области еще не обращались с заявлением.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также прокомментировал произошедшее в своем Instagram-аккаунте, поручив проработку вопроса об установке видеонаблюдения в общественных местах, чтобы избежать повтора ситуации.