Финский парк в Пскове разгромили вандалы
В ночь на 24 сентября в Пскове Финский парк атаковали вандалы. Об этом в своем Instagram заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Вандалы, в частности, перевернули скамейки и теннисный стол, разбили урны, сломали детские качели. Администрация города оперативно устранила последствия ночного набега. Практически всё уже вернули на свои места – осталось восстановить качели, отметил глава региона.
«Наш Псков, в благоустройство которого мы вкладываем все свои силы и душу, некоторые жители откровенно не любят. Правоохранительные органы уже ищут хулиганов. Поручил также проработать вопрос установки видеонаблюдения в общественных местах, наиболее подверженных актам вандализма. Стыд и позор», - отметил Михаил Ведерников.
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