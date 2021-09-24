Финский парк в Пскове разгромили вандалы

14:21, 24 сентября 2021, ПАИ



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин









В ночь на 24 сентября в Пскове Финский парк атаковали вандалы. Об этом в своем Instagram заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Вандалы, в частности, перевернули скамейки и теннисный стол, разбили урны, сломали детские качели. Администрация города оперативно устранила последствия ночного набега. Практически всё уже вернули на свои места – осталось восстановить качели, отметил глава региона.

«Наш Псков, в благоустройство которого мы вкладываем все свои силы и душу, некоторые жители откровенно не любят. Правоохранительные органы уже ищут хулиганов. Поручил также проработать вопрос установки видеонаблюдения в общественных местах, наиболее подверженных актам вандализма. Стыд и позор», - отметил Михаил Ведерников.