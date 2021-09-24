УАЗ и «Лада» столкнулись в Гдове

15:40, 24 сентября 2021, ПАИ

УАЗ и «Лада» столкнулись в Гдове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Гдовская заря».

24 сентября на пересечении улиц Карла Маркса и Никитина произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительной информации, водитель автомобиля «УАЗ Хантер» не уступил дорогу автомашине «Лада Приора», которая имела преимущественное право проезда, двигаясь по главной дороге.

По словам водителя УАЗа, выезжая на перекрёсток, он убедился в отсутствии автомобилей, а «Лада» в поле его зрения не попала, вероятно, двигалась на большой скорости. Только так он смог объяснить её внезапное появление. В результате аварии пострадавших нет, но изрядный ремонт потребуется легковому автомобилю.

На месте работают сотрудники ОГИБДД по Гдовскому району.