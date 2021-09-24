Студенты ПсковГУ встретились с представителями некоммерческих организаций

18:55, 24 сентября 2021, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета встретились с представителями некоммерческих организаций Псковской области. Встреча прошла на базе проектного офиса «Команда 2018». Темой для обсуждения стала реализация проекта «Непрерывная практика» на базе НКО Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках рабочей встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым последней была озвучена проблема нехватки квалифицированных кадров в разных сферах жизни региона. Проект «Непрерывная практика» направлен на решение указанной проблемы.

Формат взаимодействия во время проведения встречи предполагал знакомство студентов непосредственно с представителями некоммерческих организаций Псковской области, с имеющимися у организаций вакансиями. Представители НКО рассказали, какие специалисты востребованы в их организациях, какие форматы практики возможны.

Студенты, в свою очередь, смогли задать интересующие их вопросы и оперативно получить исчерпывающую информацию от специалистов третьего сектора Псковской области.

Участниками встречи стали представители АНО дополнительного образования — центр развития детей «Вообразилия», АНО дополнительного профессионального образования учебный центр обороны «Эшелон», Псковской региональной общественной молодёжной организации «Вечевой Орден», Псковского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», Псковского областного отделения Российского детского фонда, АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор», центра доступной абилитации «Добрея», регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области, МБУ ДО военно-патриотический центр «Патриот», АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области».

Организаторами встречи выступили Автономная некоммерческая организация Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив», Псковский государственный университет.