Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенты ПсковГУ встретились с представителями некоммерческих организаций

Студенты ПсковГу встретились с представителями некоммерческих организаций. Фото пресс-службы администрации Псковской области

Студенты Псковского государственного университета встретились с представителями некоммерческих организаций Псковской области. Встреча прошла на  базе проектного офиса «Команда 2018». Темой для обсуждения стала реализация проекта «Непрерывная практика» на базе НКО Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках рабочей встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым последней была озвучена проблема нехватки квалифицированных кадров в разных сферах жизни региона. Проект «Непрерывная практика» направлен на решение указанной проблемы.

Формат взаимодействия во время проведения встречи предполагал знакомство студентов непосредственно с представителями некоммерческих организаций Псковской области, с имеющимися у организаций вакансиями. Представители НКО рассказали, какие специалисты востребованы в их организациях, какие форматы практики возможны.

Студенты, в свою очередь, смогли задать интересующие их вопросы и оперативно получить исчерпывающую информацию от специалистов третьего сектора Псковской области.

Участниками встречи стали представители АНО дополнительного образования — центр развития детей «Вообразилия», АНО дополнительного профессионального образования учебный центр обороны «Эшелон», Псковской региональной общественной молодёжной организации «Вечевой Орден», Псковского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», Псковского областного отделения Российского детского фонда, АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор», центра доступной абилитации «Добрея», регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области, МБУ ДО военно-патриотический центр «Патриот», АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области».

Организаторами встречи выступили Автономная некоммерческая организация Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив», Псковский государственный университет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

24 сентября 2021

Студенты ПсковГУ встретились с представителями некоммерческих организаций
24 сентября 2021

Стрелок из Перми пришёл в сознание, но утверждает, что ничего не помнит
24 сентября 2021

Фоторепортаж: Псков в отражениях
24 сентября 2021

«Автоподстава» из-за конфликта по бизнесу произошла в Пскове

24 сентября 2021

Видео: Топ-3 альтернативных достопримечательностей региона – парк Городской вал в Опочке
24 сентября 2021

Около 300 млрд рублей направят на реконструкцию и строительство мостов и путепроводов в регионах России

24 сентября 2021

57-летнюю жительницу Бежаницкого района признали виновной в мошенничестве
24 сентября 2021

Псковские подростки посидели в кресле прокурора области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...