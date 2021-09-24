«Неделя безопасности дорожного движения» прошла в Великих Луках, а также на территории Бежаницкого и Новоржевского районов

22:40, 24 сентября 2021, ПАИ

Сегодня личный состав ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки совместно с управлением образования города, используя мобильную площадку «Лаборатория безопасности», провел познавательный урок под девизом «Соблюдай ПДД, пусть не будет ДТП!» с учащимися МБОУ «СОШ №2». Об этом ПАИ сообщили в управлении ведомста.

Юные великолучане получили практические знания по формированию у детей навыков безопасного образа жизни в качестве различных участников дорожного движения, познакомились с основами оказания первой медицинской помощи. При этом использовался специализированный манекен «Сердечно-легочная реанимация».

В рамках «Недели безопасности дорожного движения» 22 и 23 сентября представителями ГИБДД МО МВД России «Бежаницкий» на территории Бежаницкого и Новоржевского районов для участников дорожного движения осуществлены профилактические беседы по правилам перевозки детей-пассажиров и использованию светоотражающих элементов в темное время суток. Водителям-родителям инспекторы ГИБДД вручили тематические памятки, а детям –светоотражатели.