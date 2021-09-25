Публикуем эксклюзивное видео провокации с экс-директором псковского завода

12:30, 25 сентября 2021, ПАИ

Публикуем эксклюзивное видео провокации с экс-директором псковского завода. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

Продолжение вчерашней истории с автоподставой и ложными обвинениями. 24 сентября днём все оперативные службы прибыли по сообщению о якобы двух сбитых пешеходах на улицу Лепешинского в Пскове.

Позже выяснилось, что никого не сбили: пострадавших нет. За исключением самого водителя BMW, которого пытались обвинить в ДТП. По данному факту мужчина решил обратиться с заявлением в полицию.

Как всё было на самом деле, смотрите в нашем эксклюзивном видео.