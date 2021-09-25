25 человек пополнили ряды «Юнармии» Псковской области

14:42, 25 сентября 2021, ПАИ

25 учеников социально-экономического лицея №21 имени Героя России С. В. Самойлова города Пскова прошли торжественную церемонию посвящения в юнармейцы на базе воинской части города. Об этом сообщается в группе Псковского реготделения «Юнармии» в соцсети «ВКонтакте».

Ребята пообещали вырасти достойными гражданами своей страны. Новоиспеченные участники движения приняли поздравление от председателя совета ветеранов 76 гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии генерал-майора Соседова Юрия Кирилловича.

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