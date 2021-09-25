Пользователи выяснили недостаток нового iPhone 13 Pro

19:22, 25 сентября 2021, ПАИ

Флагманские смартфоны iPhone 13 Pro и 13 Pro Max оказались несовместимы с беспроводной зарядкой от Apple. Об этом сообщил испанский блог La Manzana Mordida со ссылкой на пользователя, который приобрел устройство.

По словам пользователя, он купил iPhone 13 Pro вместе с чехлом и беспроводной зарядкой MagSafe Duo, которая отличается от базового аксессуара MagSafe тем, что может заряжать два устройства одновременно. Однако выяснилось, что камера нового смартфона сильно выпирает из корпуса и мешает зарядке смартфона.

Покупатель подчеркнул, что все аксессуары американской компании были созданы для актуальной линейки телефонов и должны им соответствовать.

В свою очередь, в издании отметили, что данная проблема имеет место лишь в случае с флагманскими смартфонами Apple. Менее дорогие устройства, такие как iPhone 13 и 13 mini, совместимы с беспроводной зарядкой.