Пользователи выяснили недостаток нового iPhone 13 Pro
Флагманские смартфоны iPhone 13 Pro и 13 Pro Max оказались несовместимы с беспроводной зарядкой от Apple. Об этом сообщил испанский блог La Manzana Mordida со ссылкой на пользователя, который приобрел устройство.
По словам пользователя, он купил iPhone 13 Pro вместе с чехлом и беспроводной зарядкой MagSafe Duo, которая отличается от базового аксессуара MagSafe тем, что может заряжать два устройства одновременно. Однако выяснилось, что камера нового смартфона сильно выпирает из корпуса и мешает зарядке смартфона.
Покупатель подчеркнул, что все аксессуары американской компании были созданы для актуальной линейки телефонов и должны им соответствовать.
В свою очередь, в издании отметили, что данная проблема имеет место лишь в случае с флагманскими смартфонами Apple. Менее дорогие устройства, такие как iPhone 13 и 13 mini, совместимы с беспроводной зарядкой.
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