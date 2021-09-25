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В это воскресенье в ПсковГУ состоится церемония открытия Российского микробиологического конгресса

В это воскресенье в Псковском государственном университете состоится торжественная церемония открытия Российского микробиологического конгресса, который объединит более 300 учёных-микробиологов страны, сообщили в пресс-службе университета.

Ранее ПАИ писало, что цели конгресса — обмен новейшими результатами исследований в области микробиологии, установление и поддержание контактов между учеными, представителями сферы образования и бизнеса.

Псковский вуз выступает организатором конгресса наравне с Межрегиональным микробиологическим обществом (ММО) и Федеральным исследовательским центром «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН. На протяжении недели на 5 площадках ПсковГУ будут проходить научные сессии: к традиционным - «Разнообразие и экология микроорганизмов», «Метаболизм и геномика микроорганизмов», «Микробные технологии, включая агробиотехнологии» - в этот раз добавится новая, «Медицинская микробиология».

По всем направлениям будут представлены пленарные доклады ведущих российских микробиологов, устные секционные и стендовые доклады, пройдет конкурс работ молодых ученых, VI Съезд Межрегионального микробиологического общества.

С программой форума можно ознакомиться на сайте.

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