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Общество

В ПсковГУ пройдёт Российский микробиологический конгресс

Третий Российский микробиологический конгресс примет Псковский государственный университет с 26 сентября по 1 октября. В университет прибудут более 300 учёных-микробиологов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Цели конгресса — обмен новейшими результатами исследований в области микробиологии, установление и поддержание контактов между учеными, представителями сферы образования и бизнеса.
 
Псковский вуз выступает организатором конгресса наравне с Межрегиональным микробиологическим обществом (ММО) и Федеральным исследовательским центром «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН. На протяжении недели на 5 площадках ПсковГУ будут проходить научные сессии: к традиционным - «Разнообразие и экология микроорганизмов», «Метаболизм и геномика микроорганизмов», «Микробные технологии, включая агробиотехнологии» - в этот раз добавится новая, «Медицинская микробиология».

По всем направлениям будут представлены пленарные доклады ведущих российских микробиологов, устные секционные и стендовые доклады, пройдет конкурс работ молодых ученых, VI Съезд Межрегионального микробиологического общества. 

Сопредседателями конгресса выступают ректор ПсковГУ Наталья Ильина, заведующая кафедрой микробиологии биологического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова» Елизавета Бонч-Осмоловская, заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук Николай Пименов.

«Микробиология – одна из бурно развивающихся сегодня наук, которая открывает грандиозные перспективы применения биотехнологий в самых разных отраслях деятельности. Эта наука буквально везде вокруг нас: в промышленной среде, пищевой промышленности и сельском хозяйстве и, конечно, в медицине, о чём в этот раз мы особенно будем говорить, - отметила ректор ПсковГУ, доктор биологических наук Наталья Ильина. – Перед нами сегодня открываются всё новые и новые горизонты изучения этой науки, потому особенно важно обмениваться опытом с коллегами, демонстрировать возможности микробиологии партнёрам. Мы благодарны за оказанное нам доверие – быть организатором конгресса такого высокого уровня».
 

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