26 сентября в Печорах состоится концерт органной музыки «БАХ, ВЬЕРН, ГИЛЬМАН»
26 сентября в 16:00 в печорской Лютеранской церкви Св.Петра на ул. Гагарина 12а состоится концерт органной музыки «БАХ, ВЬЕРН, ГИЛЬМАН». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.
Перед слушателями выступит лауреат международного конкурса, член Союза композиторов РФ, доцент Московской консерватории Алексей Шмитов (орган, Москва).
В программе:
И.С.БАХ - Прелюдия ми-бемоль мажор BWV 552,1
Соната ре минор BWV 527
Andante
Adagio e dolce
Vivace
Фуга ми-бемоль мажор BWV 552,2
Л.ВЬЕРН - из цикла «24 пьесы-фантазии»: «Наяды», «Гимн солнцу»
А.ГИЛЬМАН - Соната №8 (2-я симфония) ля мажор ор.91
I Интродукция и Allegro risoluto
II Adagio con affetto
III Скерцо
IV Andante sostenuto
V Интермедия и Allegro con brio
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