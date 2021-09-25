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26 сентября в Печорах состоится концерт органной музыки «БАХ, ВЬЕРН, ГИЛЬМАН»

Фото: группа ВКонтакте «Органные концерты в Печорах»

26 сентября в 16:00 в печорской Лютеранской церкви Св.Петра на ул. Гагарина 12а состоится концерт органной музыки «БАХ, ВЬЕРН, ГИЛЬМАН». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Перед слушателями выступит лауреат международного конкурса, член Союза композиторов РФ, доцент Московской консерватории Алексей Шмитов (орган, Москва).

В программе:

И.С.БАХ - Прелюдия ми-бемоль мажор BWV 552,1

Соната ре минор BWV 527

Andante

Adagio e dolce

Vivace

Фуга ми-бемоль мажор BWV 552,2

Л.ВЬЕРН - из цикла «24 пьесы-фантазии»: «Наяды», «Гимн солнцу»

А.ГИЛЬМАН - Соната №8 (2-я симфония) ля мажор ор.91

I Интродукция и Allegro risoluto

II Adagio con affetto

III Скерцо

IV Andante sostenuto

V Интермедия и Allegro con brio

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