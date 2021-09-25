Диетолог рассказала, какой овощ способствует долголетию и борьбе с онкологией

21:51, 25 сентября 2021, ПАИ

Диетолог Кристина Микстас заявила, что капуста способствует долголетию и борьбе с онкологией, сообщили «Известия» со ссылкой на издание Express.

Специалист отметила, что капуста содержит большое количество антиоксидантов: витамин С, марганец, фитонутриенты.

По словам Микстас, в капусте содержится сульфорафан, который уменьшает риск развития онкологических заболеваний пищевода и поджелудочной железы, а также уменьшает отёчность и воспалительные процессы.

Она также подчеркнула, что полезные свойства капусты проявляются при исключении усиливающих воспаление продуктов: обработанных продуктов, выпечки, жареных блюд, сладких напитков.