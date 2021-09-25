Фильм «Море волнуется раз» получил главный приз «Кинотавра»

23:13, 25 сентября 2021, ПАИ

Фильм «Море волнуется раз» режиссёра Николая Хомерики удостоился главного приза XXXII Российского открытого фестиваля «Кинотавр», сообщили «Известия».

Фестиваль проходил в Сочи с 18 по 25 сентября в формате делового форума.

Режиссёр фильма признался, что эта награда очень важна для него, а также подчеркнул, что рад тому, что фильм нашёл отклик.

В центре сюжета влюблённая пара, которая укрывается от мира в старом домике посреди леса. Они сталкиваются с ночными кошмарами, совладать с которыми героям помогает молодая супружеская пара, живущая по соседству.

Картина стала дебютом для дочери погибшего актёра и режиссёра Сергея Бодрова. Главной темой фильма Бодрова назвала любовь.