Фильм «Море волнуется раз» получил главный приз «Кинотавра»
Фильм «Море волнуется раз» режиссёра Николая Хомерики удостоился главного приза XXXII Российского открытого фестиваля «Кинотавр», сообщили «Известия».
Фестиваль проходил в Сочи с 18 по 25 сентября в формате делового форума.
Режиссёр фильма признался, что эта награда очень важна для него, а также подчеркнул, что рад тому, что фильм нашёл отклик.
В центре сюжета влюблённая пара, которая укрывается от мира в старом домике посреди леса. Они сталкиваются с ночными кошмарами, совладать с которыми героям помогает молодая супружеская пара, живущая по соседству.
Картина стала дебютом для дочери погибшего актёра и режиссёра Сергея Бодрова. Главной темой фильма Бодрова назвала любовь.
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