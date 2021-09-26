Опубликовали прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки в Псковской области
26 сентября МЧС России по Псковской области опубликовал прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки.
В связи с неустойчивой погодой повышается вероятность заболевания ОРЗ и гриппом. Также сохраняется вероятность возникновения случаев вспышек кишечных инфекций. Последнее связывают с некачественными овощами и фруктами, продуктами питания, напитками и нарушением санитарно-гигиенических норм. Рекомендуют покупать продукты только в проверенных местах.
Помимо этого, всё ещё существует риск возникновения очагов африканской чумы свиней среди животных.
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Опубликовали прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки в Псковской области
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