Опубликовали прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки в Псковской области

09:16, 26 сентября 2021, ПАИ

26 сентября МЧС России по Псковской области опубликовал прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки.

В связи с неустойчивой погодой повышается вероятность заболевания ОРЗ и гриппом. Также сохраняется вероятность возникновения случаев вспышек кишечных инфекций. Последнее связывают с некачественными овощами и фруктами, продуктами питания, напитками и нарушением санитарно-гигиенических норм. Рекомендуют покупать продукты только в проверенных местах.

Помимо этого, всё ещё существует риск возникновения очагов африканской чумы свиней среди животных.