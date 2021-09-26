Утвердили лауреатов премии имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности

11:17, 26 сентября 2021, ПАИ

Михаил Мишустин утвердил лауреатов премии имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности в 2021 году, сообщает пресс-служба Правительства России.

Премия присуждается раз в пять лет начиная с 2011 года. Государство таким образом поощряет космические исследования, разработки в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической техники, проекты освоения космоса, образовательные и просветительские программы, а также научную деятельность, направленную на развитие космической отрасли.

В этом году награды получили в том числе за создание орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-Р», комплекса методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в полётах на Луну и Марс, систем управления полётом пилотируемых орбитальных станций.