200 тысяч туристов посетили Псковскую область за восемь месяцев
За восемь месяцев 2021 года Псковскую область посетили 200 тысяч туристов. Об этом заявила и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова на круглом столе в медиацентре ПАИ 27 сентября, посвященном развитию туризма в Псковской области.
По словам Марины Егоровой, за весь 2020 год регион посетили только 257 тысяч туристов, загрузка за три летних месяца по региону составила 50%, но «отдельные средства размещения» имели загрузку 90-100%. При этом, как отметила Егорова, динамика бронирования, по данным комитета, оказалась выше на 40%, чем в прошлом году.
«Пандемия сказалась — люди ушли от организованных экскурсий, наш регион посещают индивидуалы и туристы на машинах. Спросом пользовались хутора и фермы, люди интересовались сплавами по рекам, треками по долинам. Монумент в Самолве — точка притяжения, которая даст толчок, чтобы люди к нам ехали. Люди остаются довольны и впечатлены тем, что они там видят», - отметила спикер.
Кроме того, Марина Егорова отметила, что интерес туристов к Псковской области вырос, а туристический поток увеличился.
27 сентября в Медиацентре ПАИ проходит круглый стол, посвященный развитию туризма в Псковской области. В нем примают участие представители администрации региона, туристических фирм, ресторанного и гостиничного бизнеса.
Участники подводят итоги летнего туристического сезона, обсуждают новые тренды индустрии гостеприимства, участие в программе туристического кешбэка, а также меры государственной поддержки предпринимателей и другие вопросы.
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