200 тысяч туристов посетили Псковскую область за восемь месяцев

12:20, 27 сентября 2021, ПАИ

За восемь месяцев 2021 года Псковскую область посетили 200 тысяч туристов. Об этом заявила и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова на круглом столе в медиацентре ПАИ 27 сентября, посвященном развитию туризма в Псковской области.

По словам Марины Егоровой, за весь 2020 год регион посетили только 257 тысяч туристов, загрузка за три летних месяца по региону составила 50%, но «отдельные средства размещения» имели загрузку 90-100%. При этом, как отметила Егорова, динамика бронирования, по данным комитета, оказалась выше на 40%, чем в прошлом году.

«Пандемия сказалась — люди ушли от организованных экскурсий, наш регион посещают индивидуалы и туристы на машинах. Спросом пользовались хутора и фермы, люди интересовались сплавами по рекам, треками по долинам. Монумент в Самолве — точка притяжения, которая даст толчок, чтобы люди к нам ехали. Люди остаются довольны и впечатлены тем, что они там видят», - отметила спикер.

Кроме того, Марина Егорова отметила, что интерес туристов к Псковской области вырос, а туристический поток увеличился.

27 сентября в Медиацентре ПАИ проходит круглый стол, посвященный развитию туризма в Псковской области. В нем примают участие представители администрации региона, туристических фирм, ресторанного и гостиничного бизнеса.

Участники подводят итоги летнего туристического сезона, обсуждают новые тренды индустрии гостеприимства, участие в программе туристического кешбэка, а также меры государственной поддержки предпринимателей и другие вопросы.