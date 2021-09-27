Отдыхающим в пушкиногорском отеле туристам компенсировали затраты на ПЦР

12:36, 27 сентября 2021, ПАИ

В Пушкинских Горах туристам, остановившимся в отеле, компенсировали затраты на ПЦР-тестирование. Об этом заявил исполнительный директор отеля «Имение Алтунъ» Андрей Петров на круглом столе в медиацентре ПАИ 27 сентября, посвященном развитию туризма в Псковской области.

По его словам, в Пушкинских Горах цены на апартаменты выросли в 1,5 раза, люди готовы платить.

«С загрузкой не все так плохо, новые требования по ПЦР были отмены, но потом картины восстановились, клиент приехал все равно, мы провели пару акций, выдали купоны на суммы, которые они затратили на ПЦР, при дальнейшем бронировании», - сказал он.

Андрей Петров также рассказал, что музей-заповедник «Михайловское» посещают зачастую те, кто приехал впервые. Постоянные гости региона отправляются на сырные фермы, занимаются больше гастротуризмом. Туристов также привлекают сап-борды.

27 сентября в Медиацентре ПАИ проходит круглый стол, посвященный развитию туризма в Псковской области. В нем примают участие представители администрации региона, туристических фирм, ресторанного и гостиничного бизнеса.

Участники подводят итоги летнего туристического сезона, обсуждают новые тренды индустрии гостеприимства, участие в программе туристического кешбэка, а также меры государственной поддержки предпринимателей и другие вопросы.