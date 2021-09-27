Туристы любят посещать «классический четырехугольник» в Псковской области

12:45, 27 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области туристы предпочитают «классический четырехугольник» — Псковский кремль, Печоры, Дом Пушкина и Изборскую крепость. Об этом заявила директор ООО «Континент -тур», председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова на круглом столе в медиацентре ПАИ 27 сентября, посвященном развитию туризма в Псковской области.

По ее словам, приезжие гости Псковской области не готовы пока менять традиционные туристические стереотипы относительно региона. Светлана Баранова отметила, что опросы показали, что туристы готовы приезжать повторно в Псковскую область.

И. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова подчеркнула, что люди приезжали и будут приезжать в Псковскую область. «Мы в выходные сами посещали хутора, фермы, страусиную ферму, классические и дополнительные предложения есть в Псковской области», - заключила она.

27 сентября в медиацентре ПАИ проходит круглый стол, посвященный развитию туризма в Псковской области. В нем примают участие представители администрации региона, туристических фирм, ресторанного и гостиничного бизнеса.

Участники подводят итоги летнего туристического сезона, обсуждают новые тренды индустрии гостеприимства, участие в программе туристического кешбэка, а также меры государственной поддержки предпринимателей и другие вопросы.