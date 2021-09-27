Из-за ограничительных мер в Псковской области туристы превратились в экскурсантов

12:53, 27 сентября 2021, ПАИ

В связи с антикоронавирусными мерами уменьшилась статистика по туристам, приехавшим в Псковскую область. Об этом рассказала 27 сентября на круглом столе в медиацентре ПАИ директор ООО «Континент -тур», председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

Она рассказала, что ограничительные меры дали о себе знать, туристов стало меньше, что отразилось на объемах выручки.

Как пояснила Светлана Баранова, что поток прошел не учтенным в статистике, поскольку для занесения в нее есть четкие требования:учитывается, если человек провел в регионе более 24 часов и заселялся в гостиницу.

«Мое лето было динамичным, я много перемещалась, слышала, что люди ехали не в отели, а в частный сектор. Поток прошел не учтенным, они не считаются в статистике, это экскурсанты, а не туристы», - отметила спикер.

27 сентября в Медиацентре ПАИ проходит круглый стол, посвященный развитию туризма в Псковской области. В нем примают участие представители администрации региона, туристических фирм, ресторанного и гостиничного бизнеса.

Участники подводят итоги летнего туристического сезона, обсуждают новые тренды индустрии гостеприимства, участие в программе туристического кешбэка, а также меры государственной поддержки предпринимателей и другие вопросы.