Два легковых автомобиля не поделили дорогу в Пскове
26 сентября примерно в 21:05 произошло ДТП на улице Коммунальной с участием двух молодых людей, сообщил очевидец происшествия.
23-летний водитель Kia Ceed на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество движения 20-летнему водителю «Лады».
В результате ДТП пострадавших нет, обе машины получили технические повреждения, как сообщила старший инспектор по пропаганде УМВД России по городу Пскову Фёдора Юлия.
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