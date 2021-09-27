Два легковых автомобиля не поделили дорогу в Пскове

14:28, 27 сентября 2021, ПАИ

26 сентября примерно в 21:05 произошло ДТП на улице Коммунальной с участием двух молодых людей, сообщил очевидец происшествия.

23-летний водитель Kia Ceed на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество движения 20-летнему водителю «Лады».

В результате ДТП пострадавших нет, обе машины получили технические повреждения, как сообщила старший инспектор по пропаганде УМВД России по городу Пскову Фёдора Юлия.