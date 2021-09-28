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Стоимость проезда и расписание автобусов по маршруту Псков – Паклино изменится с 1 октября

С 1 октября изменится расписание движения автобуса и стоимость проезда по маршруту автобуса №161 «Псков – Паклино». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Автобус будет следовать с остановками по городу:

В прямом направлении: Рокоссовского (дачи), Юбилейная, Петровская, Детский парк, улица Гагарина, 17 школа, Пчеловод, Меллиоратор, улица Трохина, Тетерино, Паклино.

В обратном направлении: Паклино, Тетерино, улица Трохина, Мелиоратор, Пчеловод, 17 школа, Виадук (по треб), улица Гагарина, Летний сад, площадь Ленина, улица Петровская (по треб), магазин Маяк (по треб), улица Юбилейная (по треб), Торговый дом(по треб), Печорская(по треб), Рокоссовского.

Расписание указано здесь. Стоимость проезда по городу 25 рублей. Льготы действительны.

Стоимость провоза багажа по городу 25 рублей, в пригородном сообщении – 12 рублей. Городские проездные не действительны.

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