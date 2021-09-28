Стали известны подробности возгорания нежилого дома в Гдовском районе

10:16, 28 сентября 2021, ПАИ



Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"





Вчера, в районе 19 часов, произошёл пожар в деревне Плесна Гдовского района. В результате дорожно-транспортного происшествия грузовой автомобиль врезался в нежилой дом и загорелся, сообщил корреспондент газеты «Гдовская заря».

Первыми тушить пожар отправились местные жители, они же и вызвали пожарных. По словам очевидцев, в кабине автомобиля было два человека. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

До 3 утра огнеборцы находились на месте происшествия, они контролировали, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома и сарай с сеном, находящийся поблизости.

Причины произошедшего уточняются.