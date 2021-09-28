5 случаев возгорания произошло в Псковской области за сутки

09:13, 28 сентября 2021, ПАИ

Пресс-служба МЧС России по Псковской области сообщили о пяти случаях возгорания в Псковской области, один из которых по причине ДТП.

В 9:37 в Острове на улице 25-го Октября сгорела кровля бани 7 кв. м. Также в коридоре огнем повреждена стена 7х3 кв. м. Предположительная причина — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В 13:52 в Псковском районе в деревне Неёлово в бесхозном строении размером 6х10 метров огнем уничтожены кровля на площади 4 кв. м и стена на площади 3 кв. м. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 17:08 в Новоржеве на улице Павла Дубового сгорело бесхозное строение размером 4х5 метров. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 18:30 в Гдовском районе в деревне Плесна сгорел нежилой дом 6х5 метров. Предположительная причина - переход огня от автомобиля в результате ДТП.

В 1:46 в Печорском районе в деревне Лавры сгорело бесхозное строение 8х10 метров. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.