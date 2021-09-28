Более 142 тысяч тонн зерна намолочено в Псковской области

13:29, 28 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области сельхозтоваропроизводителями намолочено зерна в бункерном весе 142,3 тысячи тонн, что соответствует уровню 2020 года, сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.

Урожайность составила 33,3 ц/га. Также аграрии региона намолотили 25,4 тысячи тонн рапса, что больше уровня 2020 года на 5,3 тысячи тонн.

По производству зерна и рапса Псковская область показывает второй результат по Северо-Западному федеральному округу.

На территории региона продолжается сев озимых зерновых культур. Озимого рапса посеяно 10,7 тысячи га, что на 5,5 тысячи га больше уровня 2020 года. Зерновые культуры посеяны на площади 25,8 тысячи га.