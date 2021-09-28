Псковичей приглашают на открытие художественной выставки «Личный дневник»

13:36, 28 сентября 2021, ПАИ

30 сентября в 18:00 в Псковской областной библиотеке состоится открытие новой художественной выставки «Личный дневник», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

Автором выставки является молодая художница из Москвы Вера Спасибкина. В 2014 году она стала стипендиатом фонда Владимира Спивакова, в 2015 году - представителем Российской Федерации на международном фестивале молодых художников в Японии. Её работы выставлялись в Московском манеже и Гостином дворе. На данный момент она является студенткой Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Большинство работ сопровождаются аудиогидом. Чтобы узнать о них больше, зрителю достаточно отсканировать QR-код и прослушать информацию. Вход свободный.